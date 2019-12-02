Постпред Ирана при международных организациях в Вене назначен на новую должность

Сегодня началась специальная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, чтобы утвердить назначение Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора организации.

При этом посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади назначен вице-президентом Генеральной конференции по назначению нового гендиректора группой стран Ближнего Востока и Южной Азии.

Таким образом Генеральная конференция одобрила назначение Гросси, который был избран в октябре новым административным главой агентства на голосовании Совета управляющих МАГАТЭ.

По данным ТАСС, Гросси принес присягу на новом посту и пообещали беспристрастно работать во благо МАГАТЭ. Выборы гендиректора проводились в связи со смертью в июле прежнего руководителя организации, японского дипломата Юкии Амано.

Исламская Республика Иран также ранее выразила готовность к конструктивному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави заявил, что после избрания Гросси новым Генеральным директором МАГАТЭ Иран готов поддерживать и развивать конструктивное взаимодействие и сотрудничество с добросовестным и взаимным уважением к Агентству на основе его профессионализма и беспристрастности.

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