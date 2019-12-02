Зариф встретился с главой МИД Омана в Тегеране

Глава МИД Омана за последние девять месяцев посещает Иран в третий раз. Бен Аляви в мае и июле текущего года встретился с иранскими властями.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние вопросы, последние региональные события и инициативу мира в Ормузском проливе на этой встрече.

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