2 дек. 2019 г., 13:37
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News Code: 83577545
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Зариф встретился с главой МИД Омана в Тегеране

Зариф встретился с главой МИД Омана в Тегеране

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня около полудня встретился со своим оманским коллегой Юсефом бен Аляви в Тегеране.

Глава МИД Омана за последние девять месяцев посещает Иран в третий раз. Бен Аляви в мае и июле текущего года встретился с иранскими властями.
Ожидается, что стороны обсудят двусторонние вопросы, последние региональные события и инициативу мира в Ормузском проливе на этой встрече.

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