2 дек. 2019 г., 13:14
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Иранские карикатуристы заняли первое место на конкурсе в Бельгии

Иранские карикатуристы заняли первое место на конкурсе в Бельгии

Санандадж. 2 декабря, ИРНА - Иранские карикатуристы заняли первое место, занял первое место в 31-е фестивале мультфильмов Olense Kartoenale 2019 в Бельгии.

31-й  Международный фестиваль мультфильмов Olense Kartoenale 2019 на тему "Кожа" завершился, где четыре иранских номинанта получили главные награды.

В секции для взрослых Али Кенаат Джамал Рахмати и Алие Мазахери заняли первое, второе  и третье места, а артисты из Бельгии, Польши и Бразилии завоевали другие титулы.

В секции для подростков также иранец Кани Пирияни занял первое место.

В 31-е бельгийскомфестивале мультфильмов Olense Kartoenale 2019 приняли участие 380 карикатуристы из 52 стран с 1182 работами в Бельгии.

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