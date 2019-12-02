Иранские карикатуристы заняли первое место на конкурсе в Бельгии

31-й Международный фестиваль мультфильмов Olense Kartoenale 2019 на тему "Кожа" завершился, где четыре иранских номинанта получили главные награды.

В секции для взрослых Али Кенаат Джамал Рахмати и Алие Мазахери заняли первое, второе и третье места, а артисты из Бельгии, Польши и Бразилии завоевали другие титулы.

В секции для подростков также иранец Кани Пирияни занял первое место.

В 31-е бельгийскомфестивале мультфильмов Olense Kartoenale 2019 приняли участие 380 карикатуристы из 52 стран с 1182 работами в Бельгии.