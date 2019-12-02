2 дек. 2019 г., 13:11
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Иранка завоевала бронзовую медаль на Премьер-лиге Karate 1 в Мадриде

Иранка завоевала бронзовую медаль на Премьер-лиге Karate 1 в Мадриде

Шахре-Рей, 2 октября, ИРНА – Хамиде Аббасали в весовой категории 68 кг завоевала бронзовую медаль на Премьер-лиге Karate 1 в Мадриде.

При этом Аббасали, одержав победу над японкой со счетом 1:0, заняла третье место и получила бронзу.

Ранее также Саджад Гандж-заде завоевал "золото", одолев каратиста из Франции Данилсона Джакута в финале.

Мехди-заде (до 67 кг.) завоевал "золото", одержав победу над каратистом из Турции Омара Абдул Хаким.

Другой представитель Ирана Салех Абазари также завоевал бронзовую медаль турнира.

Премьер-лига Karate1 Всемирной федерации каратэ (WKF) вчера завершился в Мадриде.

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