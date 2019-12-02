Иранка завоевала бронзовую медаль на Премьер-лиге Karate 1 в Мадриде

При этом Аббасали, одержав победу над японкой со счетом 1:0, заняла третье место и получила бронзу.
Ранее также Саджад Гандж-заде завоевал "золото", одолев каратиста из Франции Данилсона Джакута в финале.
Мехди-заде (до 67 кг.) завоевал "золото", одержав победу над каратистом из Турции Омара Абдул Хаким.
Другой представитель Ирана Салех Абазари также завоевал бронзовую медаль турнира.
Премьер-лига Karate1 Всемирной федерации каратэ (WKF) вчера завершился в Мадриде.
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