Иран призвал Таджикистан предпринять более практические шаги для развития экономических отношений

Реза Ардаканиян в понедельник на официальной церемонии открытия 13-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Таджикистана с участием министра энергетики и водных ресурсов республики таджикистан Усмонали Усмонзодой в министерстве энергетики Ирана отметил, что сегодня атмосфера между двумя странами более позитивная, чем когда-либо. Соответственно, Таджикистан должен предпринять более эффективные шаги для развития отношений с Ираном.

Министр энергетики Ирана при этом призвал Таджикистан предпринять шаги для развития отношений со страной в таких сферах, как принятие практических мер по реализации отложенных проектов, в частности, по практическим действиям, связанным с финансовыми отчетами в Проекте Санге Туде 2 (энергоблок мощностью 220 МВт в Таджикистане), усилие по развитию банковского и образовательного сотрудничества (банковское сотрудничество - сотрудничество в области образования – содействие, облегчение деятельности иранских инвесторов и активистов в Таджикистане - завершение строительства Анзабского тоннеля).

"Два года назад в Душанбе, Таджикистан, состоялось 12-е совместное заседание, и, хотя были достигнуты хорошие договоренности, некоторые препятствия не позволили сторонам работать над устранением этих препятствий", - указал он.

"Уровень торговли между двумя сторонами в настоящее время не является благоприятным, и необходимо приложить больше усилий для развития экономических связей в свете позитивной воли двух президентов", - отметил Ардаканиян.

По его словам, учитывая позитивный прогноз политических чиновников, мы скоро увидим рост уровня экономических отношений между нами".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472