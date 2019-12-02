Иранский фильм стал лауреатом премии "Золотой рыцарь" на кинофестивале Мальта

Международный кинофестиваль Golden Knight Malta является одним из старейших европейских фестивалей короткометражного кино. Проект пользуется авторитетом в мире фестивалей короткого метра. Ежегодно на фестиваль поступают заявки из более чем 48 стран.

Магрален, который был показан на Берлинском международном кинофестивале в его первом международном представлении, рассказывает об истории семьи, живущей на автомобильном кладбище. Слепая маленькая дочь семьи вместе со своим старшим братом на кладбище выбрали машину, в которой они проводят свои дни. Что-то нарушает повседневный порядок семьи. Дети изо всех сил пытаются справиться с этим. Так, старший брат пытается изобразить горький мир по-другому сестре, но ...

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392