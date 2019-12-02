2 дек. 2019 г., 09:59
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News Code: 83577010
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Иранский фильм стал лауреатом премии "Золотой рыцарь" кинофестиваля на Мальте

Иранский фильм стал лауреатом премии "Золотой рыцарь" кинофестиваля на Мальте

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - Короткометражный фильм "Магрален" режиссёра Марьям Зареи получил премию "Золотой рыцарь" на 57-м международном кинофестивале короткометражных фильмов на Мальте.

Международный кинофестиваль Golden Knight Malta является одним из старейших европейских фестивалей короткометражного кино. Проект пользуется авторитетом в мире фестивалей короткого метра. Ежегодно на фестиваль поступают заявки из более чем 48 стран.
"Магрален", который был показан на Берлинском международном кинофестивале в его первом международном представлении, рассказывает историю семьи, живущей на автомобильном кладбище. Слепая маленькая дочь семьи вместе со своим старшим братом  выбрали машину, в которой они проводят своё время. Но что-то нарушает повседневный порядок семьи. Дети изо всех сил пытаются справиться с этим. Так, старший брат пытается изобразить сестре горький мир по-другому , но...
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