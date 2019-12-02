Сборная Ирана по каратэ стала лучшей командой мира в 2019 году

После завершения последнего этапа чемпионата мира Премьер-лиги Karate1 в 2019 году сборная Ирана показала лучший результат среди всех команд в мире, получив семь золотых медалей, 10 серебряных и 13 бронзовых.

Вчера в Мадриде прошел последний этап Премьер-лиги Karate1 в 2019 году в Мадриде и иранцы выиграли 2 золотые медали и одну бронзу.

При этом сборная Ирана, получив 30 медалей разных цветов в течение 2019 года, стал лучшей командой мира в 2019 году.

После Ирана Казахстан и Япония соответственно заняли второе и третье место.

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