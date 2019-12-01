Мужская сборная Ирана заняла второе место на Премьер-лиге Karate 1 в Мадриде

Иранские каратист Саджад Гандж-заде и Амир Мехди-заде успешно выступили на одном из главных международных турниров по каратэ — Премьер-лиге Karate1 Всемирной федерации каратэ (WKF).

Только что завершился финал категории до 84 кг, в котором выступил Иранец Гандж-заде.

В первом поединке он обыграл испанского соперника Маркуса Мартинза. Он также одержал победу над каратистом из Хорватии.

Ганджзаде вышел в полуфинал турнира, обыграв японского каратиста со счетом 4:2. Иранцу удалось одержать победу над Родриго Рухасом из Чили и вышел в финал.

Гандж-заде завоевал "золото", одолев каратиста из Франции Данилсона Джакута в финале.

Ранее Мехди-заде (до 67 кг.) завоевал "золото", одержав победу над каратистом из Турции Омара Абдул Хаким.

Другой представитель Ирана Салех Абазари также завоевал бронзовую медаль турнира.

Таким образом, иранские каратисты заняли Другой представитель Ирана Салех Абазари в воскресенье сыграет за третье место.

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