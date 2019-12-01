1 дек. 2019 г., 18:36
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Иранка назначена комиссаром на финальный матч ЧМ по пляжному футболу

Иранка назначена комиссаром на финальный матч ЧМ по пляжному футболу

Тегеран, 1 декабря. ИРНА — Глава иранского департамента по пляжному футболу Пария Шахриари назначена комиссаром на финальный матч Чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.

ФИФА объявила список официальных лиц для обслуживания финального матча Чемпионата мира по пляжному футболу. Финальный матч пройдет 1 декабря 2019 года в Парагвае между сборными Италии и Португалии.

Комиссаром матча на данную игру назначена иранка Пария Шахриари, которая является главой иранского департамента по пляжному футболу.

Стоит отметить, что она стала первой женщиной в истории, назначенной комиссаром матча Чемпионата мира по пляжному футболу.

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