Иранка назначена комиссаром на финальный матч ЧМ по пляжному футболу

ФИФА объявила список официальных лиц для обслуживания финального матча Чемпионата мира по пляжному футболу. Финальный матч пройдет 1 декабря 2019 года в Парагвае между сборными Италии и Португалии.

Комиссаром матча на данную игру назначена иранка Пария Шахриари, которая является главой иранского департамента по пляжному футболу.

Стоит отметить, что она стала первой женщиной в истории, назначенной комиссаром матча Чемпионата мира по пляжному футболу.

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