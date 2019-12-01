Ардаканиан: Иран намерен заключить бессрочное соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

"Исполнители этого договора должны тесно сотрудничать друг с другом и уже с сегодняшнего дня готовить необходимые предпосылки для расширения повестки переговоров о свободной торговле, которые начнутся со следующего года", сказал он.

"Тегеран рассчитывает после трехлетнего пробного периода превратить договор в бессрочное соглашение о свободной торговле", добавил министр.

"ЕАЭС снижает уязвимость соседних государств от различных экономических потрясений и способен создать большой региональный рынок", подчеркнул министр.

"Соглашение, если оно будет реализовано в полном объеме, создаст основу для расширения экономических отношений и роста торгового оборота Ирана со странами ЕАЭС", заключил Ардаканиан.

27 декабря вступило в силу временное Соглашение о зоне свободной торговли между странами-членами Евразийского экономического союза и Ираном.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

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