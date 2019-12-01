Китай призвал ЕС ускорить работу по механизму расчетов с Ираном

Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи в Пекине Чжаосюй заявил, что Иран и Китай будут прилагать все усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По его словам, односторонний выход США из иранской сделки и их кампания по оказанию максимального давления на Иран стали причиной кризиса вокруг иранской ядерной проблемы.

Китайский дипломат также охарактеризовал ирано-китайские отношения как стратегическое и долгосрочное партнерство.

Он назвал ядерную проблему Ирана неотъемлемой частью ирано-китайского партнерство. "На сегодняшней встрече мы договорились укреплять дальнейшее сотрудничество для поддержки общих интересов на международной арене", подчеркнул он.

"В Иране подчёркивают, что принятые ими шаги по сокращению обязательств в рамках СВПД носят обратимый характер, и МАГАТЭ подтверждая заявления Ирана продолжает провести инспекцию ядерных объектов в стране", добавил он.

Сегодня в Пекине прошла консультативная встреча Ирана и Китая по иранской ядерной сделке с участием заместителей министров иностранных дел двух стран. Чжаосюй и Аракчи обсудили последнюю ситуацию вокруг иранской ядерной программе.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявила, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.

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