1 дек. 2019 г., 17:10
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News Code: 83576444
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Иран призвал исключить доллар из расчётов с ЕАЭС

Иран призвал исключить доллар из расчётов с ЕАЭС

Тегеран, 1 декабря. ИРНА – Иран и страны-члены Евразийского экономического союза должны отказаться от доллара и перейти на взаимные расчёты в национальных валютах, как заявил заместитель министра промышленности Ирана Хосейн Модаррес Хиабани.

"Иран и Россия уже перешли на использование национальной валюты при взаимных расчётах", сказал он.

Заместитель министра промышленности подчеркнул, что исключение доллара из расчётов Ирана и ЕАЭС может привести к увеличению товарооборота между Ираном и странами союза.

По его словам, торговый оборот между Ираном и ЕАЭС может достичь $30 млрд. в год. "Товарооборот ЕАЭС с миром составляет около $900 млрд., а на долю Ирана приходится лишь $2,6 млрд.", указал он.

Модаррес Хиабани сказал, что главным торговым партнёром Ирана является Россия. "Из товарооборота Ирана с ЕАЭС в 2,6 млрд. долларов на Россию приходилось около 50%", добавил он.

27 декабря вступило в силу временное Соглашение о зоне свободной торговли между странами-членами Евразийского экономического союза и Ираном.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами, было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

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