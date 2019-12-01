Посол Украины в Иране отметил включение города Йазд в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Посещение города Йазд Бурдиляк назвал незабываемым опытом, добавив, что провёл конструктивные переговоры с губернатором и мэром города.

По его словам, интересно, что центр города на сегодняшний день не теряет свой исторический облик.

Посол Украины в Тегеране также сообщил, что исторические города Йазд и Львов в ближайшее время будут объявлены городами-побратимами.

Напомним, что в июле 2017 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на 41 заседании в Кракове единогласно включил исторический город Йазд в список Всемирного наследия. Исторический город Йазд , на территория которого свыше 700 га (древняя часть города) построек из кирпича, является одним из первых кирпичных городов мира и первым историческим городом Ирана, который внесён в список Всемирного наследия.

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