1 дек. 2019 г., 16:16
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Посол Украины в Иране отметил включение города Йазд в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Посол Украины в Иране отметил включение города Йазд в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Йазд, 1 декабря. ИРНА — Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк заявил, что включение города Йазд в список всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было очень хорошим решением, потому что историческая часть этого города очень красивая.

Посещение города Йазд Бурдиляк назвал незабываемым опытом, добавив, что провёл конструктивные переговоры с губернатором и мэром города.

По его словам, интересно, что центр города на сегодняшний день не теряет свой исторический облик.

Посол Украины в Тегеране также сообщил, что исторические города Йазд и Львов в ближайшее время будут объявлены городами-побратимами.

Напомним, что в июле 2017 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на 41 заседании в Кракове единогласно включил исторический город Йазд в список Всемирного наследия. Исторический город Йазд , на территория которого свыше 700 га (древняя часть города) построек из кирпича, является одним из первых кирпичных городов мира и первым историческим городом Ирана, который внесён в список Всемирного наследия.

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