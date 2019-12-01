"Ночь полнолуния" стал лучшим фильмом на таллиннском кинофестивале «Черные ночи»

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Бизнесмены заинтересованы в торговле с Ираном, и когда в 2018 году сократились таможенные тарифы, экспорт иранских товаров в ЕАЭС увеличился на 27%. Об этом заявила член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.