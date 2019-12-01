1 дек. 2019 г., 15:57
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"Ночь полнолуния" стал лучшим фильмом на таллиннском кинофестивале «Черные ночи»

"Ночь полнолуния" стал лучшим фильмом на таллиннском кинофестивале «Черные ночи»

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Фильм "Ночь полнолуния" иранского режиссера Наргесса Абяра стал лучшей картиной по мнению зрителей на таллиннском кинофестивале «Черные ночи» в Эстонии.

Церемония закрытия таллиннского кинофестиваля «Черные ночи» в пятницу прошла в Таллине.
Ранее Абяру удалось получить премию за лучший режиссер за фильм "Дыхание" в 20-м таллиннском кинофестивале «Черные ночи».
Ночь полнолуния рассказывает о реальной жизни брата Абдоль Малека Риги, бывшего лидера террористической группировки Джундолла в иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

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