1 дек. 2019 г., 15:57
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"Ночь полнолуния" стал лучшим фильмом на Таллиннском кинофестивале «Чёрные ночи»

"Ночь полнолуния" стал лучшим фильмом на Таллиннском кинофестивале «Чёрные ночи»

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Фильм "Ночь полнолуния" иранского режиссёра Наргес Абьяр стал лучшей картиной, по мнению зрителей на Таллиннском кинофестивале «Чёрные ночи» в Эстонии.

Церемония закрытия Таллиннского кинофестиваля «Чёрные ночи» в пятницу прошла в Таллинне.
Ранее Абьяр удалось получить премию как лучшему режиссёру за фильм "Дыхание" в 20-м Таллиннском кинофестивале «Чёрные ночи».
"Ночь полнолуния" рассказывает о реальной жизни брата бывшего лидера террористической группировки "Джундолла" Абдол Малек Риги из иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

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