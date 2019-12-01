Спикер Меджлиса заявил о политической воле для разрешения проблем между Ираном и США

Спикер Меджлиса в ответ на вопрос корреспондента телеканала CBS News назвал политику США по максимальному давлению неправильной, заявив, что американцам нужно исправить свой подход по Ирану.

Говоря о беспорядках в Ираке, Лариджани заявил, что Иран не беспокоен ситуацией в Ираке благодаря руководству аятоллы (Али – ред.) Систани.

"Когда США спровоцировали ДАИШ захватить Ирак, мы были беспокойны и помогли Ираку подавить террористов, но теперь они сами могут решить проблемы", отметил он.

Лариджани в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о роле европейских стран в реализации СВПД заявил, что если европейские стороны стремятся к "Спусковому механизму", тогда Иран также пересмотрит свои обязательства в рамках СВПД.

"Спусковой механизм" является одним из пунктов СВПД, который предусматривает возобновление санкций ООН против Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392