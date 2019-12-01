1 дек. 2019 г., 15:06
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News Code: 83576244
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Спикер Меджлиса заявил о политической воле для разрешения проблем между Ираном и США

Спикер Меджлиса заявил о политической воле для разрешения проблем между Ираном и США

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Есть политическая воля для разрешения проблем между Ираном и США. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани в воскресенье.

Спикер Меджлиса в ответ на вопрос корреспондента телеканала CBS News назвал политику США по максимальному давлению неправильной, заявив, что американцам нужно исправить свой подход по Ирану.
Говоря о беспорядках в Ираке, Лариджани заявил, что Иран не беспокоен ситуацией в Ираке благодаря руководству аятоллы (Али – ред.) Систани.
"Когда США спровоцировали ДАИШ захватить Ирак, мы были беспокойны и помогли Ираку подавить террористов, но теперь они сами могут решить проблемы", отметил он.
Лариджани в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о роле европейских стран в реализации СВПД заявил, что если европейские стороны стремятся к "Спусковому механизму", тогда Иран также пересмотрит свои обязательства в рамках СВПД.
"Спусковой механизм" является одним из пунктов СВПД, который предусматривает возобновление санкций ООН против Ирана.

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