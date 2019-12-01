1 дек. 2019 г., 14:22
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News Code: 83576151
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Министр по торговле ЕЭК заявила об интересе стран ЕАЭС к торговле с Ираном

Министр по торговле ЕЭК заявила об интересе стран ЕАЭС к торговле с Ираном

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Бизнесмены заинтересованы в торговле с Ираном, и когда в 2018 году сократились таможенные тарифы, экспорт иранских товаров в ЕАЭС увеличился на 27%. Об этом заявила член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Указав на временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и странами ЕАЭС, она заявила о начале переговоров для реализации свободной торговли.
Она отметила, что таможни стран ЕАЭС вводят новые таможенные тарифы, добавив, что теперь 34 члена ТПП Ирана работают над сертификатами о происхождении товаров.
По её словам, через 3 года можно достигнуть свободной торговли.

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