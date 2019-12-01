Министр по торговле ЕЭК заявила об интересе стран ЕАЭС к торговле с Ираном

Указав на временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и странами ЕАЭС, она заявила о начале переговоров для реализации свободной торговли.

Она отметила, что таможни стран ЕАЭС вводят новые таможенные тарифы, добавив, что теперь 34 члена ТПП Ирана работают над сертификатами о происхождении товаров.

По её словам, через 3 года можно достигнуть свободной торговли.

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