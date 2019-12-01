Иран – надежный партнер для ЕАЭС: Ардеканиан

"Иран и ЕАЭС подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года, и теперь мы постараемся превратить это соглашение в договор свободной торговли спустя 3 лет после пробного запуска", добавил он в воскресенье, выступая на форуме по торговле со странами ЕАЭС.

Подчеркнув важность 3-летнего срока, он призвал стороны соглашения подготовить почву для расширения переговоров по свободной торговле со следующего года.

По его словам, правильная реализация данного соглашения приведёт к развитию экономических отношений между странами ЕАЭС и Ираном.

Он назвал расширение экономических связей с соседними странами приоритетом внешней политики Ирана, выразив надежду на эффективность нового экономического блока в рамках ЕАЭС.

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