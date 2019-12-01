1 дек. 2019 г., 13:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83575962
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Иран – надежный партнер для ЕАЭС: Ардеканиан

Иран – надежный партнер для ЕАЭС: Ардеканиан

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Иран считается надёжным партнёром для ЕАЭС благодаря ископаемым месторождениям и выгодному положению в центре путей сообщений между странами Персидского залива. Об этом заявил министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан.

"Иран и ЕАЭС подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года, и теперь мы постараемся превратить это соглашение в договор свободной торговли спустя 3 лет после пробного запуска", добавил он в воскресенье, выступая на форуме по торговле со странами ЕАЭС.
Подчеркнув важность 3-летнего срока, он призвал стороны соглашения подготовить почву для расширения переговоров по свободной торговле со следующего года.
По его словам, правильная реализация данного соглашения приведёт к развитию экономических отношений между странами ЕАЭС и Ираном.
Он назвал расширение экономических связей с соседними странами приоритетом внешней политики Ирана, выразив надежду на эффективность нового экономического блока в рамках ЕАЭС.

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