Иранский мультфильм получил главный приз на международном кинофестивале «Афинский марафон»

Короткометражный мультфильм "Я волк?" ранее также получил премию "New Face" на кинофестивале Media Art в Японии. Он стал лучшим фильмом для детей на кинофестивалях в Болгарии и Ливане. Этот короткометражный мультфильм также избран лучшим фильмом на фестивале "Бессонница" в России.

Сюжет мультфильма – дети в школе показывают кукольный спектакль, разыгрывают знакомую всем историю о волке и козлятах. И вот убитая горем мама-коза и злобный одинокий волк, наконец, встречаются. Волк, как обычно, побежден, но тут...

5-й международный фестиваль анимации «Афинский марафон» 11-24 ноября прошел в Афинах.

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