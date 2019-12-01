1 дек. 2019 г., 12:24
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Иранский мультфильм получил главный приз на международном кинофестивале «Афинский марафон»

Иранский мультфильм получил главный приз на международном кинофестивале «Афинский марафон»

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Мультфильм "Я волк?" режиссера Амир Хушанга Моина получил главный приз на 5-м международном фестивале анимации «Афинский марафон» в Афинах.

Короткометражный мультфильм "Я волк?" ранее также получил премию "New Face" на кинофестивале Media Art в Японии. Он стал лучшим фильмом для детей на кинофестивалях в Болгарии и Ливане. Этот короткометражный мультфильм также избран лучшим фильмом на фестивале "Бессонница" в России.
Сюжет мультфильма – дети в школе показывают кукольный спектакль, разыгрывают знакомую всем историю о волке и козлятах. И вот убитая горем мама-коза и злобный одинокий волк, наконец, встречаются. Волк, как обычно, побежден, но тут...
5-й международный фестиваль анимации «Афинский марафон» 11-24 ноября прошел в Афинах.

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