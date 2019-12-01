1 дек. 2019 г., 11:45
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Сборная Ирана по борьбе "Кыргыз куреш" завоевала 3 медали на чемпионате Азии

Сборная Ирана по борьбе "Кыргыз куреш" завоевала 3 медали на чемпионате Азии

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Сборная Ирана по борьбе "Кыргыз куреш" завоевала 3 бронзовые медали на чемпионате Азии в Киргизии.

"Кыргыз" куреш — один из древнейших национальных видов борьбы. Одежда спортсмена — просторные белые брюки. Торс должен быть оголён.
Чемпионат Азии по борьбе "Кыргыз куреш" 26-29 ноября прошёл в Бишкеке с участием 100 борцов из 16 стран.
5 представителей Ирана также приняли участие в этом турнире. Кроме того, борцы из США, Турции, Италии и Франции присутствовали на чемпионате Азии.

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