В Иране началась регистрация кандидатов на выборы в парламент страны

Заявки будут приниматься в течение семи дней. Выборы должны пройти 21 февраля 2020 года.
Совет стражей конституции затем начнёт проверку благонадежности зарегистрированных кандидатов и объявит имена окончательных кандидатов.
Меджлис состоит из 290 депутатов. Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года.
В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.
Для депутатов-суннитов также нет препятствий для присутствия в парламенте. В настоящем парламенте присутствуют 24 представителей-суннитов.
Тегеран, 1 декабря, ИРНА – В воскресенье в Иране началась регистрация кандидатов на 11-е выборы в парламент страны.
Заявки будут приниматься в течение семи дней. Выборы должны пройти 21 февраля 2020 года.
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