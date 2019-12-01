В Пекине прошла консультативная встреча Ирана и Китая по СВПД

Заместители глав МИД Китая и Ирана Ма Чжаосюй и Аббас Аракчи обсудили последнюю ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Назвав Ирана стратегическим партнером Китая, Чжаосюй заявил, что Пекин стремится к развитию сотрудничества с Тегераном в области СВПД в целях укрепления мира и безопасности в регионе и мире.
Аракчи на этой встрече также выразил удовлетворение консультацией с китайскими коллегами по региональным и международным вопросам.
Встреча совместной комиссии по СВПД на следующей неделе пройдет в Вене.
Иранский дипломат Аббас Аракчи в субботу по приглашению китайского коллеги прибыл в Пекин.
Пекин, 1 декабря, ИРНА - Консультативная встреча Ирана и Китая по иранской ядерной сделке с участием заместителей министров иностранных дел двух стран в воскресенье прошла в Пекине.
Заместители глав МИД Китая и Ирана Ма Чжаосюй и Аббас Аракчи обсудили последнюю ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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