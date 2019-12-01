Иранский каратист вышел в финал Премьер-Лиги Karate1 в Мадриде

С 29 ноября по 1 декабря в Мадриде (Испания) проходит седьмой – заключительный – этап элитной серии турниров по каратэ, Премьер-Лиги Karate1 2019. В соревнованиях примут участие 737 спортсменов от 89 стран.

Иранский каратист в весовой категории 84 кг обыграл испанского соперника Маркуса Мартинза. Он также одержал победу над каратистом из Хорватии.

Ганджзаде вышел в полуфинал турнира, обыграв японского каратиста со счетом 4:2. Иранцу удалось одержать победу над Родриго Рухасом из Чили и вышел в финал.

Он завтра сыграет с французским Данилсоном Джакутом в финале.

Другой представитель Ирана Салех Абазари в воскресенье сыграет за третье место.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392