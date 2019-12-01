1 дек. 2019 г., 10:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83575553
0 Persons

Tags

Иранский каратист вышел в финал Премьер-Лиги Karate1 в Мадриде

Иранский каратист вышел в финал Премьер-Лиги Karate1 в Мадриде

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Лучший каратист мира в тяжелом весе Саджад Ганджзаде вышел в финал Премьер-Лиги Karate1 2019 года в Мадриде.

С 29 ноября по 1 декабря в Мадриде (Испания) проходит седьмой – заключительный – этап элитной серии турниров по каратэ, Премьер-Лиги Karate1 2019. В соревнованиях примут участие 737 спортсменов от 89 стран.
Иранский каратист в весовой категории 84 кг обыграл испанского соперника Маркуса Мартинза. Он также одержал победу над каратистом из Хорватии.
Ганджзаде вышел в полуфинал турнира, обыграв японского каратиста со счетом 4:2. Иранцу удалось одержать победу над Родриго Рухасом из Чили и вышел в финал.
Он завтра сыграет с французским Данилсоном Джакутом в финале.
Другой представитель Ирана Салех Абазари в воскресенье сыграет за третье место.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
4 + 13 =