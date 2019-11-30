Иранские борцы завоевали две медали на кубке АЛРОСА в Москве

Международный турнир Гран-при Москва — Кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе прошел 29-30 ноября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В первый день прошли личные турниры в олимпийских весовых категориях, а на следующий день сборная России встретилась со сборной мира.

В финале весовой категории до 86 кг. иранец Ахмад Барзи уступила Магомеду Рамазанову из России и завоевал серебряную медаль турнира.

В матче за бронзовую медаль весовой категории до 97 кг. Мохаммад Хусейн Мохаммадиан побелил россияна Анзора Уришева и завоевал бронзовую награду турнира.

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