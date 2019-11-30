30 нояб. 2019 г., 23:02
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Иранские борцы завоевали две медали на кубке АЛРОСА в Москве

Иранские борцы завоевали две медали на кубке АЛРОСА в Москве

Тегеран, 30 ноября. ИРНА — Иранские борцы завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль на турнире по вольной и греко-римской борьбе "Гран-при Москва" – Кубок АЛРОСА.

Международный турнир Гран-при Москва — Кубок АЛРОСА по вольной и греко-римской борьбе прошел 29-30 ноября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В первый день прошли личные турниры в олимпийских весовых категориях, а на следующий день сборная России встретилась со сборной мира.
В финале весовой категории до 86 кг. иранец Ахмад Барзи уступила Магомеду Рамазанову из России и завоевал серебряную медаль турнира.
В матче за бронзовую медаль весовой категории до 97 кг. Мохаммад Хусейн Мохаммадиан побелил россияна Анзора Уришева и завоевал бронзовую награду турнира.
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