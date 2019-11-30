Министерство разведки сообщило о задержании связанных с персоязычным ТК Iran International

По данным министерства разведки эти люли занимались сбором информации и отправляли их телеканалу Iran International с целью подстрекательства народа к уличным протестам, беспорядкам, саботажу и нанесению ущерба общественной и частной собственности.

В сообщении также отмечается, что после анализа эфира телеканала сотрудниками разведки и сил безопасности Ирана, страна приняла решение наложить судебные и юридические ограничения на активы ключевых лиц Iran International.

В министерстве разведки подчеркнули, что телеканал финансируется Саудовской Аравией.

Ранее судебная власть Ирана сообщила, что Иран заморозил активы руководящих лиц телеканала Iran International. Телеканал обвинили в поощрении насильственных действий демонстрантов в ходе акций протестов в Иране.

23 ноября посольство Ирана в Лондоне подало иск в телекоммуникационный регулятор Ofcom против некоторых враждебных персоязычных каналов в Британии, в том числе персидской службы ВВС, ТК Manoto и Iran International за предвзятое искажение фактов недавних событий в Иране.

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