30 нояб. 2019 г., 20:54
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News Code: 83575161
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Сборная Нигерии по боксу посетит Иран

Сборная Нигерии по боксу посетит Иран

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - Нигерийская боксерская команда отправится в Тегеран для совместного лагеря со сборной Ирана.

Сборная Ирана по боксу готовится принять участие в турнире олимпийского отбора, организованном Китаем в феврале 2020 года.

Сборная Турции в настоящее время находится в Тегеране и проводит совместные тренировки со сборной Ирана. Обе команды должны встретиться в понедельник на этой неделе.

В продолжение подготовки иранской команды 10 декабря нигерийская команда должна отправиться в Тегеран с восемью боксерами для проведения 10-дневного совместного лагеря с иранской командой.

Грузия - еще другая команда, которая, как говорят, будет иметь совместный лагерь с Ираном, но их присутствие в Тегеране еще не определено.

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