Тебризский университет подписал меморандум о взаимопонимании с 200 иностранных университетов

Он отметил, что город Тебриз уже долгое время принимает студенты из других стран. "Около 800 лет назад в городе Тебриз открылся университет имени Раб Рашиди, который принимал студенты их различных стран мира", сказал Мир-Реза Маджиди.

Маджиди подчеркнул, что Меморандума о взаимопонимании между Тебризским Университетом с более чем 200 иностранными университетами и развитии научных обменов с другими странами продемонстрирует решимость этого университета для продвижения на международный уровень.

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