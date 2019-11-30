30 нояб. 2019 г., 19:29
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News Code: 83575096
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Тебризский университет подписал меморандум о взаимопонимании с 200 иностранных университетов

Тебризский университет подписал меморандум о взаимопонимании с 200 иностранных университетов

Тебриз, 30 ноября. ИРНА — Ректор Тебризского государственного университета (ТГУ) Мир-Реза Маджиди на встрече с иностранными студентами сообщил, что ТГУ подписал меморандум о взаимопонимании.

Он отметил, что город Тебриз уже долгое время принимает студенты из других стран. "Около 800 лет назад в городе Тебриз открылся университет имени Раб Рашиди, который принимал студенты их различных стран мира", сказал Мир-Реза Маджиди.

Маджиди подчеркнул, что Меморандума о взаимопонимании между Тебризским Университетом с более чем 200 иностранными университетами и развитии научных обменов с другими странами продемонстрирует решимость этого университета для продвижения на международный уровень.

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