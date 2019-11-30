Хашский цементный завод поставляет продукцию на экспорт в 20 стран

Хашский цементный завод мощностью 3 тыс. тонн. в день экспортирует 35% своей продукции в страны Персидского и Оманского заливов, Европы, Азии и Океании.

Компания поставляет в основном цемент в Ирак, Афганистан, Пакистан, Йемен, Бангладеш, Оман, Сомали, Джибути, Египет, Ливию, Кению, Танзанию, Португалию, Испанию, Турцию, Кувейт, Индию, Китай, Малайзию и Катар.

Генеральный директор "Хашский цементный завод"Давуд Бахтиари сказал, что богатые рудники Тафтана являются одними из лучших в Иране и даже во всем мире.

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