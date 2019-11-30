В Иране пройдет Международная зерновая конференция «Iran Grain»

"Конференция станет крупнейшим мероприятием международного уровня по зерновым и масличным культурам в котором примут участие 70 иностранных компаний, заинтересованных в работе на иранском рынке", указал он.

По его словам, цель конференции «IranGreen» - собрать всех глобальных и региональных менеджеров в области зерновых и масличных культур, чтобы поделиться своими деловыми знаниями и установить активные связи в этой области.

Но добавил, что на данный момент, 450 компаний, в том числе 70 зарубежных заявили о своем намерении принять участие в международном мероприятии.

Незам-мафи отметил, что участники конференции будут в основном из Швейцарии, Франции, Дании, России, Турции, Азербайджана, Казахстана и ОАЭ.

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