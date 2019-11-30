30 нояб. 2019 г., 17:45
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News Code: 83574994
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Иран подчеркнул необходимость прекращения израильской оккупации

Иран подчеркнул необходимость прекращения израильской оккупации

Лондон, 30 ноября. ИРНА — Заместитель постоянного представителя Ирана при международных организациях в Вене Реза Гаэби подчеркнул необходимость прекращения израильской оккупации и формирования независимого Палестинского государства со столицей в священном Аль-Кудсе (Иерусалиме).

Гаэби во время выступления на церемонии по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, выразил обеспокоенность по поводу того, что Сионистский режим нарушает международное право, совершая военные преступления в Палестине.

Иранский дипломат подчеркнул, необходимость достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования кризиса в Палестине.

"Исламская Республика Иран заявила о полной поддержке этого важного дня, как возможность отразить печальную ситуацию в Палестине, которая лишает ее народа своих основных прав, в том числе права на самоопределение", указал он.

Кроме того, он призвал к немедленному прекращению строительства поселений на оккупированных Израилем в 1967 году палестинских территориях, немедленной и безоговорочной ликвидации сектора Газа, освобождению всех баз и пунктов пропуска в регионе, а также прекращению всех процедур, которые равносильны массовым наказаниям.

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