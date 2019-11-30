30 нояб. 2019 г., 12:44
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News Code: 83574389
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Иран пригласил китайских инвесторов внести вклад в туризм

Иран пригласил китайских инвесторов внести вклад в туризм

Пекин, 30 ноября, ИРНА – Министр туризма Ирана Али Асгар Мунесан на встрече с министром культуры и туризма Китая Ло Шуганом выразил готовность Ирана к культурному и туристическому сотрудничеству с Китаем в рамках проекта «Один пояс, один путь».

«Мы можем представить земли китайским инвесторам для строительства туристических комплексов в Иране», заявил Мунесан в пятницу.
Он также заявил о готовности к развитию взаимодействия в областях исследования и реставрации памятников, указав на сотрудничество Ирана с Германией, Францией и Италией на этой сфере.
Иранский министр также пригласил своего коллеги посетить международную выставку Ирана по туризму и народным ремеслам, которая пройдет в феврале 2020 года в Тегеране.
«Иран в одностороннем порядке отменил визовой режим для китайских туристов в целях расширения всеобщих связей с Китаем», добавил Мунесан.
По его словам, китайские туристы могут оставаться в Иране до 21 дней без визы.
Министр культуры и туризма Китая на этой встрече выразил интерес к увеличению туристов двух стран. Он выразил готовность к сотрудничеству с иранскими гидами, которые могут работать на китайском языке.
Мунесан в четверг вечером прибыл в Китай для участия в заседании древних цивилизаций.
В минувшем году 52 тыс. 800 китайских туристов посетили Иран.

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