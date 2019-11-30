Иранская книга «Нур-Аль Дин – сын Ирана» переведена на азербайджанский язык

Книга «Нур-Аль Дин – сын Ирана» издана на азербайджанском языке местным автором. Книга рассказывает о восьмилетней священной обороне и в настоящее время продается на книжном рынке этой страны.

Книга содержит воспоминания восьмилетней священной обороны Сейед Нур-Аль Дина Афи, иранского солдата, в которой моральный дух и роль азербайджанских воинов в ирано-иракской войне хорошо изложены и выражены.

Сейед Нур-Аль Дина 16-летний мальчик из села на окраине Тебриз, который что с трудом и согласием родителей получает разрешение местных органов, чтобы отправиться на войну.

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