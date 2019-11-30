30 нояб. 2019 г., 10:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83574084
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\Иран обеспечил безопасность своих 5000 кораблей и танкеров в открытых водах

\Иран обеспечил безопасность своих 5000 кораблей и танкеров в открытых водах

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хабибулла Саяри заявил, что Иран обеспечил безопасность своих 5000 кораблей и танкеров в Адене, Баб-аль-Мандебе и Красном море, чтобы сохранить экономику страны.

«В настоящее время морская безопасность обеспечивается в расстоянии до 2500 км от морских границ страны и 90% экспорта и импорта стран осуществляется через море», - сказал он.

«Учитывая присутствие пиратов и экономических террористов на некоторых береговых линиях, таких как сомалийская граница и Аденский залив, присутствие военно-морского флота имеет важнейшее значение для предотвращения ущерба экономике страны», - отметил он.

По его словам, сегодня в Каспийском море, Персидском заливе, Оманском море и северной части Индийского океана армия и КСИР Исламской Республики Иран собрались вместе, чтобы противостоять глобальному высокомерию.

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