Шесть других европейских стран присоединятся к INSTEX

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.

При этом в совместном заявлении, опубликованном в пятницу на официальном веб-сайте Министерства иностранных дел Финляндии, европейские страны подчеркнули важность сохранения и полного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном и пятью мировыми державами в 2015 году.

«СВПД был единодушно одобрен Советом Безопасности ООН и является важным элементом режима (ядерного) нераспространения и играет важную роль в региональной стабильности», - говорится в заявлении.

Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия и Нидерланды объявили, что они в настоящее время находятся в процессе присоединения к процессу поддержки торговых транзакций под названием INSTEX после внутреннего законодательства каждой страны.

Шесть стран также настоятельно призвали Иран без промедления вернуться к 11 условиям соглашения, не упоминая обещание европейцев выполнить свои экономические обязательства после выхода США из соглашения.

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