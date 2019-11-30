Совместная экономическая комиссия Ирана и Нигерии будет создана

По данным издания, официальный представитель президента Нигерии Гарба Шеху заявил, что соглашение было достигнуто в ходе встречи между Мухаммадом Бухари и вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Нахавандияном в Экваториальной Гвинее.
Нахавандиян посетил Экваториальную Гвинею, столицу Экваториальной Гвинеи, чтобы принять участие в пятом заседании саммита GECF в пятницу, 29 декабря.
Гарба Шеху заявил, что встреча Бухари и Нахавандияна состоялась в кулуарах пятого саммита стран-экспортеров газа.
Бухари сказал, что темпы изменений в нефтегазовой отрасли Ирана сильно поразили в сравнение с тем годами, когда он был министром нефти Нигерии в 1970 годы.
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