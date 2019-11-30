30 нояб. 2019 г., 08:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83573854
0 Persons

Причиной жестких санкций США против Ирана является прогресс страны: иранский дипломат

Причиной жестких санкций США против Ирана является прогресс страны: иранский дипломат

Баку, 30 ноября, ИРНА – Культурный атташе посольства Ирана в Баку Асгар Фарси сказал, что причиной жестоких санкций против Исламской Республики Иран является растущий рост исламского пробуждения, а также развитие и производство науки в стране.

Выступая на конференции «Роль мусульманских ученых в развитии науки и техники» с участием руководителей университетов и профессоров Азербайджанской Республики и Турции, ряда деятелей науки и культуры и некоторых депутатов парламента Азербайджанской Республики, Фарси указал на потенциал молодых иранских ученых.

«Враги ислама, которые не хотят видеть подъем ислама и роста, развития и производства науки и самодостаточности в Исламской Республике Иран, применяют жесткие и экстремальные санкции, чтобы остановить научно-технический рост в исламском Иране. Но, к счастью, все они потерпели неудачу», - отметил он.

«С уверенностью и знанием роли и услуг ученых исламского мира в продвижении науки и независимостью от переводов западных научных книг можно возродить золотой век научного прогресса в мире», - добавил он.

На конференции, которая прошла в сотрудничестве с Азербайджанским Институтом Теологии и Институтом имени Юнуса Эмре Турции, руководитель Азербайджанского Института Теологии Джейхун Мамедов выступил с речью и назвал роль и услуги великих исламских ученых первых исламских веков в развитии науки, искусства и развития ценными.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =