Греция: Афины имеют самые близкие отношения с Тегераном

В пятницу посол Ирана в Греции Ахмед Надери встретился с министром энергетики и окружающей среды страны, чтобы обсудить различные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Ссылаясь на ирано-греческие цивилизации, министр энергетики и окружающей среды Греции подчеркнул традиционные и давние отношения между двумя странами. «В течение последних десятилетий Афины имели самые тесные отношения с Тегераном по сравнению с другими европейскими странами, и Греция в это время была голосом умеренности в ЕС», - указал министр.

«Греция готова сыграть позитивную и конструктивную роль в преодолении всех проблем», - пояснил он.

Посол Ирана также напомнил историю очень хороших отношений между двумя странами за последние столетия и десятилетия и указал на выход США из ядерной сделки в одностороннем порядке, а также как незаконно они ввели свой экономический терроризм против иранского народа.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472