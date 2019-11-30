Иранские и итальянские бизнесмены изучили коммерческие возможности двух стран

На встрече посол Ирана отметил расширение двусторонних политических и экономических отношений между Ираном и Италией, а также поддержку официальных лиц двух стран в торгово-экономических обменах между двумя странами, подчеркнув необходимость активизации частного сектора обеих сторон и полную готовность посольства Ирана в Риме к помощи и содействию. Он также сделал акцент на широкой поддержке иранских и итальянских бизнесменов.

«Давние ирано-итальянские торговые отношения, взаимное доверие и удовлетворение компаний двух стран являются положительным результатом в процессе двусторонних экономических отношений. Согласно официальной статистике, Италия стала первым торговым партнером Ирана среди стран ЕС в течение 2017 и 2018 годов», - сказал он.

«Несмотря на односторонние действия США по выходу из ядерной сделки и усилению жестких и незаконных санкций против Ирана, хотя это сказывается на объеме сотрудничества, оно не остановило торговлю и мы видим, что часть делового сообщества Италии по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с иранскими компаниями для получения беспрецедентных преимуществ», - указал он.

Следует отметить, что на встрече присутствовала делегация в составе 25 иранских экономических активистов в областях нефтехимии, камня и строительных материалов, промышленного оборудования, продуктов питания, фармацевтических препаратов и здравоохранения, одежды и обуви, очков и страхования.

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