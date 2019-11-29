Открылась 16-я международная выставка металлургической промышленности в Тегеране

Выставка IRAN METAFO 2019 пройдет с 29 ноября по 2 декабря в Тегеране. Иран соберет сотни промышленных предприятий и экспертов международного уровня на единой платформе.
Посетителям представлены все современные технологии и оборудование для черной и цветной металлургии, горной добычи и обогащения металлургического сырья, литья чугуна и стали, формовки и ковки металлов, поверхностной металлообработки, производства огнеупоров, технической керамики, всех типов клапанов и т.д.
Компании из европейских стран и азиатских держав, включая Германию, Италию, Францию, Испанию, Нидерланды, Швейцарию, Швецию, Великобританию, Турцию, Австрию, Россию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Японию, приняли участие в мероприятии.
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Тегеран, 29 ноября, ИРНА. 16-я международная выставка металлургической промышленности (IRAN METAFO 2019) в пятницу открылась с участием компаний из Европы, Азии и 300 иранских предприятий в Тегеране.
Выставка IRAN METAFO 2019 пройдет с 29 ноября по 2 декабря в Тегеране. Иран соберет сотни промышленных предприятий и экспертов международного уровня на единой платформе.
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