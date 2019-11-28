Иран намерен привлечь более 1,5 млн туристов из Китая

По прибытии в пекинский аэропорт в четверг Мунесан сказал, что он находится в Китае по приглашению своего китайского коллеги для участия в Международной конференции древних цивилизаций.

Иранский министр сказал, что Китай считается одной из главных туристических направлений для иранцев, отметив, что ежегодно страну посещают около 150 миллионов туристов со всего мира.

"Учитывая прекрасные связи между двумя странами, необходимо приложить усилия для развития туристических связей между Тегераном и Пекином", указал он.

Отметим, что в прошлом году 52 тыс. китайских туристов посетили Иран. В стране ожидают, что эта цифра достигнет одного миллиона в ближайшем будущем.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409