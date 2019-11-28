Женская сборная Ирана U23 заняла второе место на чемпионате CAFA-2019

Сегодня, 28 ноября, в своем заключительном матче на турнире иранские спортсменки победили Команду Афганистана (7:0), и с 12 очками в активе заняли второе место в турнире.

Отметим, что чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди женских олимпийских сборных до 23 лет проходил по круговой системе в один круг.

Команда-победитель была определена по наибольшему количеству набранных очков. Ей досрочно стала женская сборная Узбекистана, которая, одержав победу над сборной Ирана в прошлом туре (3:0), стала досрочным победителем чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.

Всего в турнире принимало участие шесть команд: Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран и Афганистан.

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