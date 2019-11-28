Ирак извинился за атаку на иранское генконсульство

" После нападения на генконсульство Ирана в Наджафе иракский глава МИД Мухаммед аль-Хаким в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана, извинился за вредоносные действия", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Как следует из сообщения аль-Хаким подтвердил обязательство своей страны по защите дипломатических объектов и иранских дипломатов.

В ночь на среду иракские манифестанты в городе Наджаф ворвались в консульство Ирана и подожгли здание.

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