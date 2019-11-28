Хан назвал укрепление связей с Ираном главным достижением внешней политики Пакистана

"Пакистан всегда имел хорошие отношения с Саудовской Аравией, и в то же время расширение отношений с Ираном отражает большой успех пакистанской дипломатии", заявил Хан на встрече с послами Пакистана в африканских странах.

«Мы должны были придерживаться независимой внешней политики, которая, как и прежде, другие страны не могли достичь односторонних интересов через нашу страну», - сказал он, комментируя внешнюю политику Пакистана в последние годы.

По его словам, нынешняя внешняя политика Пакистана направлена на развитие отношений со странами, и страна стремится усилить роль посредника между другими странами.

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