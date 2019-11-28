МИД назвал безответственными заявления главы МИД Франции по СВПД

Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Париж готов запустить механизм урегулирования споров, предусмотренный СВПД и может восстановить санкции ООН против Ирана.

"Цель механизма урегулирования споров заключается в рассмотрении компенсационных мер для обеих сторон и реализации Исламской Республикой Иран своего права в соответствии с пунктом 36 СВПД", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"В текущих обстоятельствах ядерная сделка не дает оснований европейским странам запустить этот механизм в ответ на легитимное право Ирана реагировать на односторонние действия США", указал он.

В среду глава МИД Франции предупредил Иран о возможности запуска механизма, который грозит восстановлением санкций против Ирана, из-за несоблюдения им обязательств в рамках ядерной сделки.

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