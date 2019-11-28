28 нояб. 2019 г., 17:34
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News Code: 83572860
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Россия надеется на продуктивную встречу по СВПД в Вене

Россия надеется на продуктивную встречу по СВПД в Вене

Москва, 28 ноября. ИРНА — Россия рассчитывает на обстоятельное и продуктивное обсуждение всех аспектов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на заседании совместной комиссии по реализации сделки. Об этом как передает ТАСС заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем на обстоятельный и продуктивный разговор по всем аспектам реализации всеобъемлющих договоренностей, которые нуждаются в самой широкой международной поддержке и дополнительных усилиях со стороны всех стран-участниц этой договоренности, которые будут направлены на поддержание этого пакета мер жизнеспособности и устойчивости", - сказала она.

Дипломат напомнила, что 6 декабря в Вене состоится заседание совместной комиссии по реализации СВПД на уровне заместителей министров иностранных дел. "Такие встречи проводятся регулярно, раз в квартал. Основные задачи прежние: создать условия для планомерной реализации СВПД с учетом взятых странами-участницами обязательств и обеспечить надежную защиту согласованных проектов от нападок извне, прежде всего со стороны США", - добавила Захарова.

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