Награду Голландского кинофестиваля IDFA получил иранский режиссёр

Церемония награждения победителей 32-го Международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) состоялась в среду вечером, и режиссёр фильма «Ашо» получил приз как лучший фильм для детей и подростков.

32-й Амстердамский международный документальный фестиваль (IDFA) проходит в Нидерландах с 20 ноября по 1 декабря.

Фильм «Тени без солнца» режиссёра Мехрдада Оскуи в качестве представителя иранского кино был показан в главном разделе конкурса кинофестиваля, и режиссёр получил приз.

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