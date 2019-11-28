28 нояб. 2019 г., 11:46
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Награду Голландского кинофестиваля IDFA получил иранский режиссёр

Награду Голландского кинофестиваля IDFA получил иранский режиссёр

Шахре-Корд, 28 ноября, ИРНА - Специальную награду за лучший короткометражный документальный фильм для детей и подростков на Всемирном фестивале документальных фильмов IDFA получил режиссёр фильма «Ашо» Джафар Наджафи.

Церемония награждения победителей 32-го Международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) состоялась в среду вечером, и режиссёр фильма «Ашо» получил приз как лучший фильм для детей и подростков.

32-й Амстердамский международный документальный фестиваль (IDFA) проходит в Нидерландах с 20 ноября по 1 декабря.

Фильм «Тени без солнца» режиссёра Мехрдада Оскуи в качестве представителя иранского кино был показан в главном разделе конкурса кинофестиваля, и режиссёр получил приз.

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