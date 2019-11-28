28 нояб. 2019 г., 11:46
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Награда Голландского кинофестиваля IDFA была вручена иранскому режиссеру

Награда Голландского кинофестиваля IDFA была вручена иранскому режиссеру

Шахре-Корд, 28 ноября, ИРНА - Специальная награда за лучший короткометражный документальный фильм в секции детей и подростков на Всемирном фестивале документальных фильмов IDFA была присуждена «Ашо» в постановке иранского режиссера Джафара Наджафи.

Церемония награждения победителей на 32-м Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) состоялась в среду вечером и «Ашо» получил приз за лучший фильм для детей и подростков.

32-й Амстердамский международный документальный фестиваль (IDFA) проходит в Нидерландах с 20 ноября по 1 декабря.

Фильм «Тени без солнца» режиссера Мехрдада Оскоуи в качестве представителя иранского кино, был показан в главном разделе конкурса кинофестиваля и получил награду лучшего режиссера фестиваля.

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