Два иранских лучника получили квоту на ОИ 2020 Токио

При этом Милад Вазири выиграл соперника из Саудовской Аравии со счетом 6:2. Он 1/8 финала он победил соперника из Гонконга со счетом 6:2. Вазири выиграл в четвертьфинале соперника из Таиланда и вышел в полуфинал.

В другом матче также Амин Пирали одержал побуду над соперниками и вышел в полуфинал.

Таким образом иранцы получили квоту на Олимпийские игры в Токио.

21-й чемпионат Азии по стрельбе из лука стартовал 22 ноября в Бангкоке, Таиланд, и продлится до 29 ноября.

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