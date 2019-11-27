Иранские вузы вошли в рейтинг лучших университетов Times Higher Education

«Иранские университеты вошли в число лучших университетов мира в 10 областях: медицина, физические науки, искусство и гуманитарные науки, психология, социальные науки, экономика и коммерция, биологические науки, образование, компьютерные науки, инженерия и технология», заявил он.

По его словам, Тегеранский университет в областях образования, искусства и гуманитарных наук, социальных наук и психологии является единственным иранским вузом в рейтинге.

Тегеранский медицинский университет также занимает первое место среди 9 иранских лучших вузов в области медицины.

Технологический университет имени Шариф также считается лучшим иранским вузом в области компьютерных наук в рейтинге. Кроме того, технологический исфаханский университет является лучшим иранским вузом в области биологических наук среди 821 университетов мира.

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